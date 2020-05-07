شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر أول فيروس كمبيوتر بالعالم: نادم على اختراعى ولم أتوقع انتشاره بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "أونيل دى جوزمان" مطور أول فيروسات الكمبيوتر فى العالم إنه نادم على اختراعه، إذ أطلق على هذا الفيروس اسم Love Bug ، أو ILOVEYOU ، وانتشر فى البداية عبر البريد الإلكترونى فى مايو 2000، واستمر فى التأثير على أكثر من 45 مليون جهاز كمبيوتر فى جميع أنحاء العالم، حتى أنه تسبب فى قيام برلمان إنجلترا بفصل شبكة البريد الإلكترونى الرسمية لعدة ساعات لحماية البيانات الحساسة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم تطوير الفيروس من قبل دى جوزمان فى الفلبين، وهو طالب علوم كمبيوتر يبلغ من العمر 24 عامًا فى كلية AMA للكمبيوتر، وعضو فى مجموعة اختراق محلية تسمى Grammersoft.



اول فيروس كمبيوتر

ولم يكن بإمكانه تحمل تكلفة الوصول المنتظم إلى الإنترنت، لذا كتب رمز الفيروس لمحاولة الوصول إلى معلومات حساب الأشخاص للوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف.

وفى البداية، استخدم الفيروس فى غرف الدردشة المحلية التى يستخدمها الآخرون، ولكن عندما أرسل نسخة منقحة من الفيروس عبر البريد الإلكترونى، سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة.

وقال دى جوزمان فى تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية: "لم أكن أتوقع وصولها إلى الولايات المتحدة وأوروبا، كنت متفاجئا".

ووصل الفيروس وقتها إلى صناديق البريد الواردة الخاصة بالأشخاص بموضوع "ILOVEYOU" ورسالة تحتوى على ملف برنامج نصى Visual Basic من شأنه تحميل الفيروس تلقائيًا إلى أى شخص قام بالضغط عليه، وكانت تقول الرسالة: "يرجى التحقق من LOVELETTER المرفق القادم مني".

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كان الفيروس يستبدل الملفات العشوائية ويرسل نسخة منه إلى كل عنوان آخر فى دفتر عناوين البريد الإلكترونى للشخص، مما ساعده على الانتشار بسرعة.

واضاف دى جوزمان: "اكتشفت أن الكثير من الناس يريدون صديقًا، يريدون بعضهم البعض، يريدون الحب، لذلك أسميته ذلك".

وفقا لدى جوزمان، خرج للشرب مع صديق بعد إرسال أول بريد إلكترونى، وبحلول الوقت الذى عاد فيه إلى المنزل، كانت الشرطة تبحث عنه.

حاول مكتب التحقيقات الوطنى فى الفلبين اتهامه بعدد من التهم الجنائية المختلفة، ولكن لم ينجح أى منها لأن القوانين فى ذلك الوقت لم تتم كتابتها لحساب فيروسات الكمبيوتر.

اليوم ، يدير دى جوزمان متجرًا صغيرًا لإصلاح الهواتف الذكية فى مركز تجارى فى مانيلا، وقال: "أحيانًا أحصل على صورتى على الإنترنت، وأصدقائى يقولون أهذا أنت! لكنى شخص خجول، لا أريد هذا".