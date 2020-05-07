تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن ألوان وسعر هاتف Poco F2 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الألوان التي ينطلق بها هاتف Poco F2 Pro، كما أكدت التسريبات على أن الهاتف ينطلق بسعر 570 يورو إلى الأسواق.
تستعد علامة Poco التجارية للإعلان عن هاتف Poco F2 Pro في حدث ينطلق في 12 من مايو، واليوم أوضحت أحدث التسريبات مزيد من تفاصيل المواصفات الهاتف، حيث تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi K30 Pro ينطلق بعلامة Poco التجارية، على أن يتوفر هاتف Poco F2 Pro بألوان البنفسجي، الأزرق، الرمادي إلى جانب اللون الأبيض.
أيضاً أكدت التسريبات على أن نموذج هاتف Poco F2 Pro الذي يضم سعة تخزين 128 جيجا بايت، ينطلق للأسوق قريباً بسعر 570 يورو، أي أقل من التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الهاتف سينطلق بسعر 649 يورو في النموذج الذي يضم ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج أخر بسعة تخزين 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت بسعر 749 يورو.
يذكر أن شركة Poco إختارت للإصدار المرتقب علامة Poco F2 Pro، الذي يختلف عن الإصدارات السابقة التي جاءت بعلامة Poco F1، و Poco X2.
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