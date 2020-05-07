تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن معالج Dimensity 1000 Plus بميزة دعم شرائح 5G مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek اليوم عن رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus التي تتميز بدعم اثنان من شرائح 5G، كما تدعم حتى معدل تحديث 144Hz في الشاشة، والتي تنطلق قريباً لدعم هاتف جديد من علامة iQOO التجارية.

يتميز معالج Dimensity 1000 Plus بشريحة مودم 5G مدمجة، كما تنطلق بتحسينات عن إصدار الشركة الأصلي Dimensity 1000.

تنطلق رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus بتقنية MediaTek لدعم توفير إستهلاك الطاقة 5G UltraSave، حيث تعمل هذه التقنية على الضبط الديناميكي لإعدادات الطاقة في شريحة المودم ، كما تعمل على ضبط تردد التشغيل وفقاً لإستهلاك المستخدم على مدار اليوم، لدعم توفير الطاقة بآداء أفضل.

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كما تدعم رقاقة Dimensity 1000 Plus أعلى معدل تحديث في الشاشة 144Hz ، بآداء أفضل وأسرع 2.4 مرة في الثانية مع الشاشات المميزة بمعدل تحديث 60Hz.

أيضاً تتوافق رقاقة معالج Dimensity 1000 Plus في بعض المواصفات مع الإصدار السابق، حيث تدعم تقنية HyperEngine 2.0 وهي تقنية تعمل على ضبط موارد الهواتف الذكية لتجربة ألعاب مميزة.

كما تتضمن رقاقة Dimensity 1000 Plus تقنية MiraVision المصممة لدعم سرعة الإطارات وتحسين جودة عرض الصور، أيضاً تعمل رقاقة المعالج على ضبط ديناميكي لتباين الإطارات وتحسين مستويات الألوان لدعم تحسين جودة الصور في محتوى الفيديو بدقة 4K في الوقت الفعلي.

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