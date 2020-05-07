- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن بعض المنتجات الجديدة، ومن بينها الحاسوب المحمول الهجين Surface Book 3. وتجدر الإشارة إلى أن Surface Book 3 يحتفظ بنفس التصميم ولكنه حصل على تغييرات كبيرة على مستوى العتاد.
التغيير الأكبر في Surface Book 3 الجديد هو حصوله على الجيل العاشر من معالجات Intel مع العلم بأنه لا يزال متوفرًا في حجم 13.5 إنش و15 إنش. وبالنسبة لنسخة 13.5 إنش، فمن الممكن الحصول عليها مع المعالج Intel Core i5 أو مع المعالج Intel Core i7 علمًا أن النسخة الأساسية من هذا الطراز تكلف إبتداءً من 1599 دولار أمريكي، في حين تكلف النسخة التي تضم معالج الرسوميات المنفصل Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q إبتداءً من 1999 دولار أمريكي.
يمكن الحصول على نسخة 15 إنش أيضًا مع ما يصل إلى المعالج Intel Core i7، ولكن من الجدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت تعرض الآن معالجات الرسوميات Nvidia GeForce GTX 1660Ti و Nvidia Quadro RTX 3000 كخيارات علمًا أن هذه النسخة الأخيرة تكلف إبتداءً من 3499 دولار أمريكي.
قالت شركة مايكروسوقت أنها قامت بتصميم Surface Book 3 الجديد مع أخذ المصممين والمهندسين والمطورين واللاعبين بعين الإعتبار. هذا ما جعل الشركة توفر للعملاء المحتملين إمكانية الحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى 32GB من الذاكرة العشوائية ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية PCIe NVMe SSD.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تزيح الستار رسميًا عن حاسوبها المحمول الهجين Surface Book 3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.