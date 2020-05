Activision Blizzard تؤكد قدوم لعبة Call Of Duty جديدة في خريف هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع إلى لعبة Call Of Duty جديدة هذا العام، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أنه خلال تقريرها المالي للربع الأول من هذا العام، كشفت شركة Activision Blizzard أن هناك لعبة Call Of Duty جديدة سيتم إطلاقها في الخريف القادم، ولكنها لم تكشف لنا عن تفاصيل هذه اللعبة الجديدة.

لا نعرف الكثير عن لعبة Call Of Duty الجديدة، ولكن وفقا للشائعات، فقد قيل أنها ستعود باللاعبين المحتملين إلى عصر الحرب الباردة وسيتم ربطها بعالم Black Ops. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أنه سيتم تطوير اللعبة بشكل مشترك من قبل Treyarch و Sledgehammer Games. ومع ذلك، من الممكن أن نحصل على تفاصيل إضافية حول اللعبة في الأسابيع القادمة.

عادة ما تم الكشف عن الجداول الزمنية لألعاب Call Of Duty السابقة في شهر مايو، لذا من الممكن أن تقوم شركة Activision Blizzard بمشاركة تفاصيل اللعبة القادمة في الأسابيع المقبلة. المثير للإهتمام هو أنه بالنظر إلى مدى إرتباط Call Of Duty و Battlefield إرتباطًا وثيقًا، فيبدو أنه فيما يتعلق بالقتال العسكري، فمن الممكن أن تكون Call Of Duty هي الوحيدة التي سيتم إصدارها هذا العام.

هذا لأن شركة Electronic Arts كانت قد أكدت في وقت سابق أنها لن تقوم بإطلاق لعبة Battlefield جديدة في العام 2020، وأن لعبة Battlefield الحالية ستتلقى تحديثًا مستقلاً أخيرًا في الصيف القادم.