بالفيديو: هيونداي تعدّل إحدى سياراتها الشبابية لتصبح أقوى وأكثر عصرية

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بعد أن ظهر الاهتمام الكبير بسيارات Veloster N وخصوصا من فئة الشباب ومحبي السيارات الأنيقة والمميزة، قررت هيونداي إدخال بعض التعديلات على هذه المركبات وجعلها أقوى وأكثر عصرية.
كما حصلت هذه السيارات على علب سرعة مطورة بـ 8 مراحل ستحسن كثيرا من تسارعها وتجعلها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود مقارنة بنماذج Veloster N السابقة.
ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بعزم 350 أو 275 حصانا قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.6 ثانية فقط.
أما قمرة Veloster فستحصل على مقاعد رياضية مريحة مزينة بعلامة N الخاصة بسيارات هذه الفئة المعدلة، وستجهز بمقود رياضي فيه مقبضان للتحكم بالسرعة، وستجهز بنظام مولتيميديا متطور موصول مع شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس.
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