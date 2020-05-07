بالفيديو: هيونداي تعدّل إحدى سياراتها الشبابية لتصبح أقوى وأكثر عصرية

بعد أن ظهر الاهتمام الكبير بسيارات Veloster N وخصوصا من فئة الشباب ومحبي السيارات الأنيقة والمميزة، قررت هيونداي إدخال بعض التعديلات على هذه المركبات وجعلها أقوى وأكثر عصرية.

وتبعا لموقع moto 1 تعمل هيونداي حاليا على تجهيز نماذج جديدة من سيارات Veloster N أدخلت عليها بعض التعديلات التي طالت تصميم الهيكل الخارجي، وزودت هياكل الهتشباك فيها بعناصر ملونة باللونين الأحمر والأسود وعجلات كبيرة صممت لتمنح هذه السيارات مظهرا رياضيا جذابا.



كما حصلت هذه السيارات على علب سرعة مطورة بـ 8 مراحل ستحسن كثيرا من تسارعها وتجعلها أكثر اقتصادية في استهلاك الوقود مقارنة بنماذج Veloster N السابقة.

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ومن المفترض أن تطرح هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بعزم 350 أو 275 حصانا قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.6 ثانية فقط.

أما قمرة Veloster فستحصل على مقاعد رياضية مريحة مزينة بعلامة N الخاصة بسيارات هذه الفئة المعدلة، وستجهز بمقود رياضي فيه مقبضان للتحكم بالسرعة، وستجهز بنظام مولتيميديا متطور موصول مع شاشة بمقاس 10 بوصات تعمل باللمس.