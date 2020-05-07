ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. تقلبات جوية في طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، 15 رمضان 2020، مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع شبورة مائية صباحية وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة واضطراب بحركة الملاحة.

وأضافت الهيئة أن الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على شمال وجنوب الصعيد وحار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

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القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 16

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 17

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد تكون 35 للعظمى و18 للصغرى

جنوب الصعيد 38 للعظمى و24 للصغرى