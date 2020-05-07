تكنولوجيا: هاتف vivo Y30 ينطلق بكاميرة رباعية وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 207 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن هاتف vivo المتوسط vivo Y30 في ماليزيا، حيث ظهرت الصور الرسمية للهاتف في ملصق إعلاني مع مواصفات الهاتف كاملة.

تقدم شركة vivo هاتف vivo Y30 برقاقة معالج Helio P35، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، وبطارية بقدرة تصل إلى 5000 mAh.

يأتي هاتف vivo Y30 بشاشة LCD بحجم 6.47 إنش، والتي تدعم جودة عرض HD بلس، كما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب إلى يسار الشاشة، ويتميز الهاتف بإطار واضح في الجزء السفلي من الشاشة.

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كما ينطلق هاتف vivo Y30 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، إلا أن المواصفات التي ظهرت في القوائم لم توضح دعم الهاتف لبطاقة MicroSD.

وفي الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية يضم هاتف vivo Y30 مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/2.2، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، مع مستشعر أخير بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لتصوير macro، كما تشمل الإعدادات فلاش LED.

كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10، كما يتوفر هاتف vivo Y30 في سوق ماليزيا في 9 من مايو بسعر 207 دولار.

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