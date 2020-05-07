تكنولوجيا: هاتف Nokia 6.3 ينطلق لاحقاً بكاميرة رباعية بعلامة ZEISS التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط HMD لإطلاق هاتف Nokia 6.3 خلال الفترة القادمة برقاقة معالج Snapdragon 670 أو Snapdragon 675، كما ينطلق هذا الإصدار بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية بتوقيع علامة ZEISS التجارية.

كانت شركة HMD قد أطلقت هاتف Nokia 6.2 في سبمبر الماضي، واليوم أكد تقرير جديد على أن الشركة تستعد لإطلاق Nokia 6.3 خلال الفترة القادمة.

ولقد أكد التقرير على أن هاتف Nokia 6.3 يأتي بإعدادات ZEISS في الكاميرة الخلفية، وهي من المميزات التي غابت عن إصدار الشركة السابق Nokia 6.2 الذي انطلق بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة وبدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر أخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Nokia 6.3 سيضم شاشة PureDisplay بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Nokia 6.3 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ومن المتوقع أن يأتي بمستوى تسعير 249 يورو، على أن يقدم في حدث HMD الذي يقام في الربع الثالث من 2020.

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