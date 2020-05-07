الجيل المقبل من MacBook قد يضم مفصل قابل للإنحناء

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بتصاميم الحواسيب المحمولة، ففي معظم الأحيان، يتم التركيز على ما يمكننا رؤيته بالفعل. هذا يعني أنه عادة ما يميل المصممون للتركيز عليه هو المواد المستخدمة لصنع الحاسوب المحمول، والنحافة، وأيضًا مدى أناقته. ومع ذلك، فإن المفصل هو شيء ربما لا يفكر فيه الكثير منا أبدًا.

ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل تفكر في هذا الجزء لأنه وفقا لبراءة إختراع جديدة تم إكتشافها مؤخرًا، فيبدو أن شركة آبل تستكشف فكرة إستخدام مفصل قابل للإنحناء في الحواسيب المحمولة. كما ترى في الرسم البياني أدناه، فشركة آبل تبحث عن إنشاء حاسوب محمول يمكن تصنيعه من قطعة واحدة بدلاً من مكونات منفصلة على غرار حواسيب MacBook الحالية.

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وفقا لوصف براءة الإختراع، فهو يقول : ” يتألف الحاسوب من قطعة واحدة ذات تصميم عام سلس ويحتوي على جزء قابل للإنحناء قادر على الحصول على شكل منحني بسلاسة. يشتمل التصميم على جزء أول قادر على حمل شاشة مناسبة لعرض المحتوى المرئي، وجزء ثانٍ قادر على حمل جهاز إدخال مناسب لقبول عمليات الإدخال “.

تشير براءة الإختراع أيضًا إلى أنه من خلال تبني هذا التصميم، من الممكن أن يساعد ذلك في إستيعاب شاشة مرنة تمتد إلى ما بعد المفصل. هذا يعني أنه ربما يمكن دمج شاشة MacBook بطريقة ما مع شريط Touch Bar. ومع ذلك، لسنا متأكدين مما إذا كان بإمكان آبل التخطيط لجعل هذا حقيقة، ولكن هذه ليست هي المرة الأولى التي تستكشف فيها الشركة فكرة إنشاء أجهزة من عنصر واحد. في وقت سابق من هذا العام، كانت هناك براءة إختراع لحاسوب Mac مكتبي أظهر تصميمًا سلسًا وفريدًا.