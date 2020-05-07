خدمة +Disney تستقطب 16.5 مليون مشترك جديد في غضون 10 أيام فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن شركة Disney دخلت إلى سوق خدمات بث الأفلام والمسلسلات مع خدمة +Disney في وقت متأخر بالمقارنة مع المنافسين مثل Netflix و Hulu، ولكن بفضل العلامة التجارية القوية للشركة وسمعتها وكتالوجها المكدس بالعديد من العناوين الرائعة، فقد تمكنت من كسب الكثير من الإهتمام بسرعة إلى حد ما.

في الواقع، وفقا للتقرير المالي الأخير لشركة Disney، فقد كشفت الشركة أنها تمكنت من إستقطاب 16.5 مليون مشترك إضافي على منصة +Disney في غضون 10 أيام فقط، وبالضبط من 28 مارس 2020 إلى 8 أبريل 2020. ونتيجة لذلك، أصبحت منصة +Disney الآن موطنًا لأكثر من 54 مليون مشترك.

في شهر أبريل الماضي، إفتخرت شركة Disney بتخطي منصة +Disney لـ 50 مليون مشترك، ولكن تم الآن الكشف عن المزيد من التفاصيل، مثل نمو قائمة المشتركين في الخدمة في أوائل شهر أبريل. ومن المفترض أن يكون هذا راجع إلى حد كبير لجائحة COVID-19 التي أجبرت الكثيرين على البقاء في المنزل للعمل والدراسة، مما يعني أن المزيد من الناس بدأوا في البحث عن أشكال أخرى من الترفيه التي لم يكونوا قد فكروا فيها من قبل.

ومع ذلك، لا تزال +Disney متخلفة كثيرًا عن الخدمات المنافسة مثل Netflix التي سمعنا آخر مرة أنها تملك أكثر من 182 مليون مشترك. نتخيل أن هذه الفجوة ستتقلص بسرعة بمجرد أن تقوم Disney بإطلاق خدمة +Disney في بقية أنحاء العالم.