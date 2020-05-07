وحدة التحكم Stadia Controller ستعمل الآن لاسلكيًا مع حاسوبك

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من الأشخاص الذين يكرهون أن تكون وحدة التحكم Stadia Controller متصلة بالحاسوب الخاص بك طوال الوقت، فسوف تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة جوجل أعلنت أن وحدة التحكم هذه ستعمل الآن مع الحواسيب الخاصة بك عبر إتصال لاسلكي. هذا يتيح لك في نهاية المطاف التخلص من الكابل.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” بدءًا من هذا الأسبوع، يمكنك الآن إستخدام Stadia Controller للعب لاسلكيًا على الحاسوب المحمول والحاسوب المكتبي. لم تعد بحاجة إلى توصيل Stadia Controller فعليًا بالحاسوب لتشغيل ألعابك المفضلة. ستتمكن من ربط Stadia Controller و Stadia.com عبر شبكة WiFi الخاصة بك واللعب بدون إقتران عبر كابل USB Type-C “.

في حين أن الحواسيب المكتبية تأتي مع منافذ متعددة، فإن الإنتقال إلى الإتصال اللاسلكي يجعل وحدة التحكم Stadia Controller مثالية للألعاب على الحواسيب المحمولة، والتي قد تأتي في هذه الأيام مع منافذ أقل وقد تعتمد كليًا على منافذ USB Type-C، لذلك إذا كانت لديك بعض المنافذ التي هي قيد الإستخدام بالفعل، فإن هذا سيبقي بعضها على الأقل شاغرة ليتم إستخدامها لأغراض أخرى.

سيسهل عليك أيضًا التبديل بين الأجهزة مثل حاسوبك أو هاتفك أو جهازك اللوحي أو تلفازك. من المتوقع أن تبدأ هذه التغييرات بالظهور هذا الأسبوع، لذا تحقق من ما إذا كانت هذه هي الميزة التي تتطلع إليها.