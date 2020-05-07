الطراز المقبل من Magic Trackpad قد يدعم Apple Pencil ويوفر الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - Magic Trackpad هو ملحق من آبل محبوب للغاية من قبل العديد من مستخدمي Mac، ولكن لم يتم تحديثه منذ فترة طويلة. نفترض أن هذا ليس ضروريًا تمامًا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن تحسينه. في الواقع، يبدو أن شركة آبل مهتمة بفكرة من شأنها أن تجعل هذا الملحق أكثر إثارة لإهتمام المستخدمين.

وفقا لموقع Patently Apple، فقد رصد براءة إختراع مُنحت مؤخرًا لشركة آبل تصف كيف تنوي هذه الأخيرة جعل لوحة التتبع Magic Trackpad أكثر فاعلية، حيث يمكنها دعم القلم Apple Pencil، مما يتيح لها أن تعمل كلوحة رسم يمكن للمصممين إستخدامها مع الحواسيب الخاصة بهم.

ومن المثير للإهتمام أيضًا أن براءة الإختراع هذه تصف كذلك كيف يمكن لـ Magic Trackpad أن تدعم الشحن اللاسلكي. هذا يعني أنه عندما لا تكون قيد الإستخدام، يمكن للمستخدمين إستخدامها لشحن أجهزتهم الأخرى لاسلكيًا مثل iPhone أو AirPods. وبالنظر إلى أن شركة آبل لم تُطلق بعد قاعدة الشحن اللاسلكي الخاصة بها، فيبدو أن هذه يمكن أن تكون الطريقة التي تنوي بها آبل إنجاز ذلك.

ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أنه سيتم تحويل براءة الإختراع هذه إلى منتج فعلي، ولكن يجب أن نقول أن هذه التحسينات مقنعة بالتأكيد، ونحن على يقين من أن العديد من مستخدمي آبل يحبون رؤية هذه الميزات في الطراز المقبل من Magic Trackpad.