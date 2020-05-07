بهذه الطرق 'تفطم' نفسك عن الهاتف خلال الحجر

تتوالى يوما بعد يوم الدراسات والتصريحات التي ترى أن استخدام الهاتف الذكي سلوك تحول إلى إدمان، والذي لا يستطيع صاحبه تركه أو الابتعاد عنه. ونقدم لك هنا نصائح لفطام نفسك عن الهاتف الذكي.

ووجدت دراسة أجريت في جامعة ميزوري في الولايات المتحدة العام الحالي أدلة على أن بعض الأشخاص يعتبرون هواتفهم جزءا منهم، أي أن الهاتف مثل القدم أو الذراع. ويقول الباحث راسل كلايتون الذي أجرى الدراسة إنه عندما تم الفصل بين أربعين طالبا وبين هواتفهم الذكية، ثم بدأت بالرنين ولم يستطيعوا الرد عليها، عندها ظهرت عليهم تغيرات فسيولوجية مثل ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل نبضات القلب، كما قالوا إنهم شعروا بالتوتر.



وللتخلص من هذا الإدمان، يقدم البروفيسور في علم النفس لاري روسن من جامعة ولاية كاليفورنيا هذه النصائح للفطام من الهاتف (weaning off devices): وللتخلص من هذا الإدمان، يقدم البروفيسور في علم النفس لاري روسن من جامعة ولاية كاليفورنيا هذه النصائح للفطام من الهاتف (weaning off devices): عليك اتخاذ قرار بفطام نفسك عن الهاتف.

أعلن على المحيطين بك عزمك على تقليل اعتمادك على الهاتف الذكي.

هذا الإعلان سيجعل أصدقاءك وعائلتك يتفهمون أنه عند إنزال صورة على فيسبوك -مثلا- لن تدخل مباشرة لعمل إعجاب.

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الخطوة السابقة ستجعلك تشعر بالراحة، لأنك لن تعود مضطرا للتعليق أو عمل إعجاب لكل ما ينشره أصدقاؤك مخافة أن يغضبوا منك.

في البداية، أعط نفسك كل نصف ساعة دقيقة أو دقيقتين فقط لتمسك فيها الهاتف وتفعل ما تريد، عند انتهاء الدقيقتين اترك الهاتف مباشرة.

بعد أن تتعود على النصف ساعة، قم بزيادة الفترة الزمنية لتصبح ساعة ثم ساعتين، تمسك فيها الهاتف لدقيقتين فقط.

في النهاية ستُفطم عن الهاتف الذكي وتصبح معتمدا عليه بالحد الأدنى.