شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن مكافأة 100 ألف دولار لمن يخترق أحد أنظمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تقديمها مكافأة مالية قيمتها 100 ألف دولار أميركى لمن يخترق أمان النسخة المخصصة التابعة لها من نظام التشغيل "لينوكس أو إس"، وصممت "مايكروسوفت" إصدارا مخصصا من "لينوكس" العام المنصرم لنظام Azure Sphere OS المخصص للعمل مع الرقائق الإلكترونية لمنصة إنترنت الأشياء IoT التابعة لها.

وتريد "مايكروسوفت" اختبار أمان نظام Azure Sphere OS، وستدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار حال اختراق النظام الفرعى للأمان Pluton، أو وضع الحماية Secure World، حسبما ذكر موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

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ويعد برنامج مكافآت الثغرات جزءا من تحد بحثى مدته ثلاثة أشهر، يمتد من 1 يونيو حتى 31 أغسطس، وقد أعلنت "مايكروسوفت" عن نظام Azure Sphere فى مؤتمر المطورين Build 2019.

وكشفت شركة مايكروسوفت، أمس، أيضا أنها تعتزم إعادة تركيز نظام التشغيل Windows 10X ليشمل الأجهزة ذات الشاشة الواحدة، حيث كان يستهدف هذا النظام فى السابق الأجهزة ثنائية الشاشات، حيث كانت شركة مايكروسوفت قد كشفت عن Windows 10X فى أكتوبر الماضى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فتقول الشركة إن النظام صمم ليستفيد من المرونة، وقوة الخدمات السحابية، وهذا ما سيوفره Windows 10X فى الأجهزة المحمولة، فيما لم تذكر الشركة أى تفاصيل زمنية عن موعد توفر Windows 10X سواء لأجهزة ثنائية الشاشات كما كان مخططاً، أم للأجهزة المحمولة بشاشة واحدة كما هو جديد الآن.