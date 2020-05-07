شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح لعبة Forza Street لمنصتى أندرويد وiOS عالميا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت لعبة سباق الشوارع الشهيرة Forza Street اليوم لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية على منصتي أندرويد وiOS، حيث تتميز بتجربة سباق سريعة لمدة أقل من دقيقة، كما تتيح للمستخدمين الاختيار بين مجموعة مميزة من السيارات، والفرصة لفتح أنواع جديدة من السيارات.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فتقدم لعبة Forza Street الفرصة للمستخدمين لترقية أجزاء السيارات للحصول على مجموعة مميزة، كما توفر اللعبة أحداث Rivals أسبوعية للمنافسة بين المستخدمين في تحديات وسباقات على شبكة الإنترنت للوصول إلى الصدارة.

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كما توفر اللعبة لمستخدمي لعبة Forza Street فرصة حتى 5 من يونيو لإضافة سيارة 2017 Ford GT، والحصول على رصيد داخل اللعبة، وأيضاً ضم مجموعة مميزة من السيارات.

الجدير بالذكر ان Forza‏، وتعني باللغة الإيطالية "الطاقة"، هي سلسلة ألعاب فورزا التي تتعلق برياضة سباق السيارات، صدرت للمرة الأولى شهر مايو سنة 2005م، وكانت تعمل على نظام التشغيل إكس بوكس 360، ولها 6 أجزاء من السلسلة الرئيسية، وثلاثة أجزاء من السلسلة الفرعية المسمى فورزا هورايزون.