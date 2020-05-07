تكنولوجيا: براءة اختراع تكشف تصميم أبل لجهاز لاب توب قابل للانحناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة أبل براءة اختراع تكشف عن تصميم تجريبي جديد لجهاز لاب توب قابل للانحناء يتم تصنيعه من قطعة واحدة من المواد، والذى يمكن أن يتم تطبيقه فى أجهزة MacBook المستقبلية، وتصف براءة الاختراع مجموعة المفصلات المستوية التي تنحني بسلاسة مثل رزمة من الأوراق بدلاً من التصميم المفصلي الميكانيكي الصلب لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيصبح التصميم الجديد ممكنًا عن طريق مجموعة من الطبقات الرفيعة القابلة للانحناء، كل منها سيضم اتصالات بين المكونات على جانبي الكمبيوتر المحمول.
كما سيسمح التصميم لطبقات المفصلات القابلة للانحناء بالعمل ببساطة تجعل الاتصال الميكانيكي بين جانب الشاشة للجهاز ولوحة المفاتيح وجانب لوحة المسار في حالة جيدة في كل الحالات.
وهناك القليل من التفاصيل حول الميزات التي يمكن أن يتمتع بها الكمبيوتر المحمول متعدد الطبقات والانحناء على النظام الميكانيكي الحالي.
يقول جزء من براءة الاختراع: "التكنولوجيا ذات الطبقات يمكن استخدامها لتطوير عرض مرن يتداخل معا، ويدعمه هيكل الانحناء القابل للتعديل".
قدمت شركة أبل براءة اختراع أخرى لجهاز أيفون قابل للطى، والتي ظهرت بها شاشة قابلة مسطحة مدعومة بلوحين ذات حواف من شأنها أن تخفف الضغط على الشاشة عند فتح وإغلاق الهاتف.
كما أنه فى عام 2019، ظهرت تقارير عن براءة اختراع أبل أخرى، تصف آلية مفصلية مختلفة قليلاً لجهاز أيفون القابل للطى.
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