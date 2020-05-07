تطبيق جديد من فيسبوك لتصفح الانترنت مجانا

أعلنت شركة "فيسبوك" أنها في صدد اختبار تطبيق جديد يسمى "ديسكوفر"، في محاولة منها للترويج لبرنامج (Free Basics) لجلب الأشخاص إلى الإنترنت لأول مرة.
وتتجه فيسبوك إلى تقييم كيف يمكن لتطبيق (Discover) – الذي يتوفر كنسخة ويب وتطبيق محمول لنظام أندرويد، ولا توجد معلومات حول توفره لأجهزة (iOS) – مساعدة الأشخاص في توسيع استخدام رصيد البيانات المنتظم ودعم اعتماد الإنترنت.
وأضاف: "جرى تصميم "ديسكوفر" للمساعدة في سد هذه الفجوات وإبقاء الأشخاص على اتصال حتى يتمكنوا من شراء البيانات مرة أخرى".
ويشكل هذا التطبيق الجديد خروجًا عن مفاهيم برنامج (Free Basics)، حيث سمح فيسبوك للمستخدمين بتصفح مواقع معينة مجانًا، كما اجتذب البرنامج الكثير من الانتقادات من دعاة الخصوصية حيث كسر البرنامج المبادئ الأساسية لحيادية الإنترنت من حيث التعامل المتساوي مع كل موقع إلكتروني.
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