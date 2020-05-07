شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعيد تصميم طريقة إظهار الردود المتسلسلة فى التغريدات.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة تويتر أنها بدأت إتاحة طريقة جديدة لإظهار المحادثة المتسلسلة أو سلاسل الردود على المنصة لتكون أكثر وضوحا للمستخدمين، حيث ستظهر بشكل أوضح، إذ ستظهر السلسلة تحت التغريدة الرئيسية وبشكل منفصل عن الردود الأخرى على التغريدة الرئيسية.

وبحسب الصور التى تم مشاركتها من قبل تويترلعرض الطريقة الجديدة، فهي تتمثل فى وجود خط جانبي بجانب الرد وعند الضغط عليه ستظهر الردود عليه، فيما سيمتد الأمر ليصل إلى جميع الردود الفرعية بنفس الشكل، وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من تحديد الردود على كل تغريدة بشكل أفضل والنقاشات التي تدور تحت كل منها.

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فيما أشار التقرير إلى أن الشركة كانت تعمل على هذه الميزة منذ فترة، إلا أنها بدأت مؤخرا في إطلاقها للمستخدمين، فيما سيتمكن بعض مستخدمي الويب ونظام iOS من الحصول عليها في البداية حاليًا، قبل أن تصل باقي المستخدمين خلال الفترة القادمة.

وكانت تويتر قد قدمت هذا التطبيق التجريبي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في شهر يناير 2019 كطريقة لتجربة الأفكار الجديدة خارج شبكتها العامة، وقد استعانت تويتر بتطبيق (twttr) لتجريب مجموعة متنوعة من الأساليب، من ضمنها التصميم الذي سمح للردود الفردية بالظهور بشكل دائري على غرار فقاعات الدردشة.