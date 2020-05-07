شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Airbnb تسرح 25% من موظفيها .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت منصة Airbnb لتأجير واستئجار أماكن السكن حول العالم الاستغناء عن حوالي 25% من طاقم موظفيها، إذ استغنت المنصة عن خدمات ما يقرب من 1900 موظف، فيما جاء هذا القرار بعد معاناة للشركة خلال الشهرين الماضيين بسبب إلغاء كم كبير من الحجوزات على إثر تطبيق اجراءات الحجر المنزلي للحد من انتشار فايروس كورونا.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد شهدت الحجوزات المستقبلية أيضا تباطؤ هي الأخرى في الوقت التي بدأت فيه بعض الدول بالتخفيف من إجراءات الحظر بشكل تدريجي، وهو ما يعني أن الفيروس سيكون له تأثير مباشر على إيرادات الشركة التي تأثرت حاليا بشكل ملحوظ.

فيما قال المدير التنفيذي للشركة Brian Chesky أن إيرادات 2020 ستكون نصف ما حققته الشركة خلال العام الماضي 2019، مضيفاً أن أعمال Airbnb شهدت ضربة قوية، فيما كشف في تقرير لموقع The Information أن إجراء تسريح الموظفين من المفترض أن يوفر على الشركة مبلغ يتراوح من 400 إلي 500 مليون دولار في العام.

وفي نفس السياق وفي محاولة منها لاحتواء الأزمة، قامت الشركة بالإعلان عن سياسة مرنة لإلغاء الحجوزات تمتد حتى 31 مايو الجاري، مما يوفر مساعدة للعملاء الذين لن يكونوا مستعدين للقيام برحلاتهم المجدولة.