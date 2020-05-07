دراسة مرعبة.. اكتشاف 200 طفرة جينية في فيروس كورونا

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أظهرت دراسة أجراها مجموعة من العلماء من جامعة “لندن كوليدج” البريطانية عن وجود 198 تغييرًا جينيا في “كوفيد – 2ِِِ” الذي أدى إلى ظهور “كوفيد -19”.

ووفقا للدراسة التي أجريت على 7500 شخصا، ونشرت في المجلة العلمية “اينفكشن، إيولوشن، جينيتيكس” العلمية: “من خلال التركيز على الطفرات التي حدثت عدة مرات، وجد العلماء 198 طفرة متكررة في جينات فيروس سارس CoV – 2”.

وبحسب الدراسة: “إن نسبة كبيرة من التنوع الجيني العالمي لفيروس سارس CoV-2 انتشرت في مختلف البلدان وهذا يفسر سبب تضرر بعض الدول أكثر من غيرها بفيروس كورونا، كما هذا يوضح سبب انتشار الفيروس بشكل سريع في جميع أنحاء العالم”.

وتابعت الدراسة :”الطفرات المتكررة تشير إلى أن السارس CoV – 2 يواصل التكيف مع الجسم البشري”.

الجدير بالذكر أن الإصابات بالفيروس، منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين في ديسمبر 2019، تأكدت في أكثر من 210 دول وإقليم في أنحاء العالم، فيما تجاوز العدد المعلن للمصابين بالفيروس 3.7 مليون شخص على مستوى العالم وبلغت حالات الوفاة أكثر من 258 ألف حالة.