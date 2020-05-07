شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير خوذة لقراءة الأفكار تلتقط الإشارات الكهربائية بالدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة تكنولوجية ناشئة عن نظامين جديدين صغيران بما يكفي لملائمة غطاء خوذة مدمجة، ويمكنهما معًا رؤية نشاط الدماغ وتسجيلهما، والتي توفر ميزة عن معدات قراءة الدماغ التجارية الأخرى مثل آلات تخطيط الدماغ الكهربائية فى حجمها المدمج الصغير نسبيا، حيث سيتم إطلاقها هذا العام بعد تقليص الباحثين للتكنولوجيا المعقدة التي يمكن أن تشغل غرفة كاملة.

تستهلك أجهزة أخرى مثل آلة تصوير الدماغ المغناطيسي غرفة كاملة وتتطلب حصر رؤوس المرضى بالداخل، ولكن يمكن لأنظمة Kernel، التي تسمى Flux و Flow ، قياس كل من الطاقة الكهرومغناطيسية وتدفق الدم باستخدام الضوء وخوارزمية كمبيوتر مدعومة بالرقائق الدقيقة المخصصة لبدء التشغيل.

تأمل الشركة في أن تكون الأجهزة قادرة على إعطاء نظرة ثاقبة لأمراض مثل الفصام، أو حتى تمكين الأشخاص المشلولين من صياغة الكلمات بمجرد التفكير.

Advertisements

كما يأملون أنه باستخدام Flux و Flow لعلم الأعصاب، سيساعدون في علاج الاكتئاب والاضطرابات الأخرى التي تؤثر على الدماغ، ونظرًا لحجمها، تأمل الشركة في أن يتم مسح إشارات دماغ المرء على نطاق أكثر كفاءة وأوسع أيضًا.

تقول شركة Kernel أنها لن تطلق أجهزتها للجمهور حتى وقت لاحق من هذا العام، كما أبدت الشركات الناشئة الممولة من شركات مثل Facebook اهتمامًا بتطوير تقنيات مماثلة.

وجدير بالذكر أن مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك أعلن في العام الماضي، أن شركة ناشئة اشتراها فيس بوك تسمى CTRL-Labs تهدف إلى إنشاء واجهات من الدماغ إلى الكمبيوتر.

قال زوكربيرج في نقاش "الهدف هو تحقيق ذلك في نهاية المطاف بحيث يمكنك التفكير في شيء والتحكم في شيء ما في الواقع الافتراضي أو المعزز".