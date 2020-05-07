مبيعات Galaxy Z Flip تنمو في شهر مارس في ظل تخبط سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الرائدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن Galaxy Z Flip الذي تم إطلاقه في منتصف شهر فبراير الماضي أفضل من أول هاتف قابل للطي للشركة، فقد تم بيع 230 آلف وحدة من هذا الهاتف في شهر مارس وحده، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 56.1 في المئة مقارنة مع أرقام شهر فبراير. وعلى سبيل المقارنة، تم بيع 400 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold في العام 2019 بالكامل.

ومع ذلك، يُعتبر هذا فوزًا طفيفًا لأن تشكيلة Galaxy S20 Series التي من المفترض أن تدر أموال أكثر على شركة سامسونج على تقوم بعمل جيد في السوق. ويشير تقرير من كوريا الجنوبية إلى أن المبيعات إنخفضت بنسبة 35 في المئة عما حصدته سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في العام الماضي.

في حين أن الحجر الصحي المفروض في العديد من الأماكن حول العالم بسبب جائحة COVID-19 كان له تأثير بالتأكيد، فإن إجمالي مبيعات هواتف سامسونج الذكية إنخفضت بنسبة 22.4 في المئة، وهو ما يمثل إنخفاضًا حادًا، ولكن ليس بنفس درجة معاناة سلسلة هواتف سامسونج الرائدة. في المجموع، باعت الشركة 89.46 مليون وحدة في مارس، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 4.3 في المئة مقارنة مع شهر فبراير.

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على نحو مماثل لشركة سامسونج، شهدت شركة آبل التي تعتمد بدورها على الأسواق الغربية إنخفاضًا بنسبة 23.4 في المئة على مستوى المبيعات خلال شهر مارس بعدما نجحت في بيع 10.14 مليون وحدة فقط. وفي الوقت نفسه، تُظهر شركة Huawei علامات التعافي بفضل نمو الشحنات بنسبة 26.6 في المئة، والفضل في ذلك يعود إلى تعافي السوق الصيني والذي يُعتبر السوق الأكبر للشركة.

شركة سامسونج ليست محظوظة للغاية حيث ظلت أسواقها الكبرى مغلقة في أبريل، وتشير التقارير إلى أنها تتوقع إنخفاضًا أكبر على مستوى المبيعات.