DxOMark غير مُعجب بأداء الكاميرا الأمامية المُزدوجة للهاتف Honor V30 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أكمل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية مراجعته للكاميرا الأمامية الخاصة بالهاتف Honor V30 Pro، ولم تكن النتيجة إيجابية للغاية.

حصلت الكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف Honor V30 Pro على 70 نقطة في إختبار إلتقاط الصور و85 نقطة في إختبار تصوير الفيديوهات، مما يضع الهاتف خلف هواتف أخرى مثل Honor 20 Pro و Huawei P30 Pro وحتى Google Pixel 2. وجدير بالذكر أن هذه النتيجة المتوسطة تتناقض بشكل كبير مع المراجعة الخاصة بالكاميرا الخلفية للهاتف Honor V30 Pro، والتي حلت في المرتبة السادسة في الترتيب العام.

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في مراجعته، أشاد فريق DxOMark بتعرض الوجه، وإنخفاض مستوى الضوضاء في الصور، وتوازن اللون الأبيض، والإستقرار الفعال في مقاطع الفيديو. وفقد الهاتف Honor V30 Pro بعض النقاط بسبب ضعف التفاصيل والتشبع المنخفض والتباين وصعوبة تحديد التركيز بسبب الجمع بين المستشعر الكبير وإنعدام التركيز التلقائي. عمومًا، يمكنك الإطلاع على المراجعة الكاملة للكاميرا الأمامية المزدوجة للهاتف Honor V30 Pro على الموقع الرسمي لفريق DxOMark إنطلاقًا من رابط المصدر أدناه.