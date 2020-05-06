شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من Live Caption لتشغيل تطبيقين فى نفس الوقت.. 6 مزايا خفية بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع كافة الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد بالمزايا ذاتها، بعض هذه المزايا تكون غير واضحة، مثل تطبيقات تقسيم الشاشة كمثال فهذه الميزة مفيدة جدًا ومدمجة فى هواتف أندرويد بشكل عام، كما أن إحدى المزايا المخفية هى Smart Lock، وهى أداة تبقى هاتفك غير مقفل عندما تكون فى المنزل، ثم تعود مرة أخرى إلى طلب بصمة الإصبع أو رمز PIN فى اللحظة التى تغادر فيها المنزل، لكن لا تبدو أو تعمل كافة هذه المزايا بالشكل ذاته تمامًا فى كل هاتف، وذلك لأن مصنعى أجهزة أندرويد المختلفين يفضلون استخدام واجهات فريدة من نوعها تعبِّر عن كل شركة مصنعة، لكن إذا كنت تحاول العثور على ميزةٍ ما فاستخدم شريط البحث فى تطبيق الإعدادات.

الإشعارات:

إذا سئمت من إشعارات تطبيقٍ ما فأخبر هاتفك الذى يعمل بنظام أندرويد أن يعطى تنبيهات صامتة، وذلك عن طريق الضغط مطولاً على التنبيه وتغير الإعداد، حيث سيسمح التنبيه لإشعارات التطبيقات بتشغيل الأصوات والظهور على شاشة القفل، بينما سيعمل الوضع الصامت على كتم صوت التنبيه، ولكنه سيبقيه مرئيًا فى الإشعارات.

النسخ النصى التلقائي:

النسخ النصى التلقائي، Live Caption، هى ميزة رائعة ولكنها جديدة نسبيًا، فهى تأخذ طريقها ببطء إلى العديد من الأجهزة، تعمل الميزة على نسخ النص تلقائيًا فى الوسائط التى هى قيد التشغيل على هاتفك. ويمكنك استخدامها مع الفيديوهات ومقاطع البودكاست والرسائل الصوتية، بل ومع المقاطع التى تسجّلها بنفسك.

تشغيل تطبيقين فى الوقت نفسه:

تتمثل إحدى المزايا المفضلة فى نظام أندرويد فى إمكانية وجود تطبيقين على الشاشة فى الوقت نفسه، إنها ميزة مفيدة عندما تبحث فى مستندات جوجل وترسل بريدًا إلكترونيًا، أو عندما تبحث عن وصفة وترسل قائمة المكونات فى الرسائل.

مشاهدة الفيديو وتصفح تويتر فى الوقت ذاته:

إلى جانب فكرة تقسيم الشاشة يمكن الاستفادة من ميزة صورة داخل صورة (PiP) فى نظام أندرويد، حيث يكون استخدامها بسيطًا جدًا، وما عليك سوى معرفة أنه موجود.

فإذا كنت تحب مشاهدة Twitch أثناء تصفح تويتر أو فيس بوك أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني، فيمكنك تشغيل PiP، والبدء بمشاهدة الفيديو، ثم العودة إلى الشاشة الرئيسية، وبمجرد مغادرة التطبيق، إذا كان يدعم وضع PiP، سيظهر الفيديو كنافذة صغيرة على شاشة هاتفك.

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لعرض قائمة بالتطبيقات المثبتة على هاتفك التى تدعم هذه الميزة، افتح تطبيق الإعدادات وانتقل إلى التطبيقات والإشعارات، ثم الوصول إلى التطبيق الخاص، ثم صورة داخل صورة، هذا هو المكان الذى يمكنك فيه أيضًا تعطيل PiP لتطبيق ما. على سبيل المثال، إذا كنت لا تريد أن تستمر خرائط جوجل فى إظهار الاتجاهات خطوة بخطوة بعد ترك التطبيق يمكنك إيقاف هذه الميزة لتطبيق الخرائط.





Smart Lock:

يمكن أن تمنعك إحدى المزايا المخفية من إدخال رقم التعريف الشخصي، أو مسح بصمة إصبعك عندما تكون فى المنزل أو فى العمل، حيث يمكنك تعيين الميزة لإبقاء هاتفك غير مقفل عندما تكون فى موقع محدد، كما يمكنك أيضًا ضبطها لإبقاء هاتفك الذى يعمل بنظام أندرويد غير مقفل عندما يكتشف أنك نشيط.

للوصول للميزة افتح (الإعدادات)، ثم اختر (الأمان)، ثم (Smart Lock)، وأدخل رمز (PIN) عند مطالبتك بذلك، من هناك يمكنك اختيار جانب Smart Unlock، الذى تريد استخدامه ومتى تريد ذلك، فقط ضع فى اعتبارك أنه إذا كانت لديك ميزة Smart Lock مضبوطة لإبقاء هاتفك غير مقفل فى المنزل، فهذا يعنى أن أى شخص تعيش معه سيكون قادرًا على الدخول إليه.

مشاركة الواى فاي:

يمكن أن يكون إدخال كلمة مرور شبكة الواى فاى لصديق أو فرد من العائلة أمرًا صعبًا، خاصة إذا كانت كلمة السر عبارة عن سلسلة طويلة ومعقدة من الأرقام والحروف، أو قد تكون مترددًا فى إعطاء كلمة المرور لأنك تستخدمها فى مكان آخر، لكن مع أندرويد 10 يمكنك عرض رمز الاستجابة السريعة على شاشة هاتفك؛ وهو سيسمح لأى شخص يقوم بمسحه بالاتصال مع شبكة الواى فاى لديك.

يمكنك مسح رمز QR أو إنشاؤه على جهازك عن طريق فتح تطبيق الإعدادات، واختيار الشبكة، ثم Wi-Fi ، وإذا كنت تشارك بيانات اعتماد الشبكة لديك، فاضغط على اسم الشبكة، ثم شارك ، أما إذا كنت تتصل بشبكة واى فاى فانقر على رمز QR بجوار (إضافة شبكة).