تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن سماعة الرأس Surface 2 بميزة إلغاء الضوضاء وسعر 249 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن سماعة الرأس Surface 2 التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، مع تحسينات في البطارية وسعر 249 دولار.

تقدم مايكروسوفت سماعة الرأس Surface 2، بميزة ضبط تقنية ANC من خلال حلقة على سماعة الأذن، كما تدعم 13 مستوى من إلغاء الضوضاء، وتتيح الحلقة أيضاً ضبط الصوتيات، كما يمكن التحكم في تشغيل الصوتيات عبر لمس سطح السماعة.

وتنطلق سماعة Surface 2 باللون الأسود، مع محرك 40مم “Free Edge”، والتي تنتج صوتيات “omnisonic”، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.0، مع ترميز aptX Bluetooth من كوالكوم.

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أيضاً أكدت مايكروسوفت على إعادة تصميم وسائد سماعة الرأس لتدعم التدوير بزاوية 180 درجة، لتقدم تجربة أفضل للمستخدم عند الإستماع إلى الموسيقى و بشكل خاص عند إيقاف التشغيل وتثبيت السماعة حول الرقبة.

كما يصل عمر البطارية في سماعة Surface 2 من 15 إلى 20 ساعة مع تقنية إلغاء الضوضاء، أيضاً أكدت عملاق البرمجيات على أن شحن السماعة لمدة 5 دقائق يقدم للمستخدم ساعة كاملة من تشغيل الموسيقى.

يذكر أن سماعة الرأس Surface 2 تدعم التكامل مع تطبيقات Office للإملاء، وأيضاً PowerPoint وOutlook، ومن المقرر أن تبدأ مايكروسوفت في شحن السماعة بدءاً من 12 من مايو.

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