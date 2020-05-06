تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق سماعة Surface اللاسلكية بسعر جديد 199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Surface اليوم عن سماعة Surface اللاسلكية التي تنطلق للبيع في 12 من مايو بسعر جديد 199 دولار، بعد أن قدمت في شهر أكتوبر الماضي بسعر 249 دولار.
تستعد مايكروسوفت لإطلاق أول إصدار للشركة من السماعات اللاسلكية Surface للبيع في 12 من مايو، بعد أن حددت عملاق البرمجيات مستوى تسعير أقل للسماعة اللاسلكية، للمنافسة في الأسواق بنفس مستوى تسعير سماعات سوني WF-1000XM3 وابل AirPods Pro وأيضاً جوجل Google Pixel Buds.
تأتي سماعة Surface اللاسلكية دون دعم ميزة إلغاء الضوضاء، إلا أن Panos Panay أكد في إعلانه عن أن تأخير إطلاق سماعة Surface اللاسلكية منذ الإعلان الأول في أكتوبر حتى الآن، بهدف تعزيز كفاءة البرمجيات في السماعة اللاسلكية.
وتقدم مايكروسوفت سماعة Surface اللاسلكية بمجموعة من المميزات التي تشمل تشغيل الموسيقى، والتكامل مع Office suite، كما تدعم المستخدم بآداء واضح في المكالمات، أو في ميزة الإملاء، وأيضاً التكامل مع برمجيات PowerPoint، كما تدعم الإيماءات، والنقر السريع، وتأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات، و24 ساعة مع الحافظة.
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