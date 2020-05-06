الإعلان رسميًا عن سماعات Huawei FreeBuds 3i مع تقنية إلغاء الضوضاء، وتكلف 90£

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei اليوم بالكشف عن سماعات لاسلكية جديدة للأذن تُدعى Huawei FreeBuds 3i في أوروبا. سماعات الأذن الجديدة هذه تعمل بتقنية البلوتوث وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء. وبالتالي، هذا الأمر يجعلها تدخل في منافسة مع سماعات AirPods Pro من آبل. وعندما تنظر إلى تصميم سماعات Huawei FreeBuds 3i الجديدة، فسوف تعرف أنه تم إستلهام تصميمها من سماعات آبل، ولكن لا تدع ذلك يُعرقل الطريق.

تضم كل وحدة من سماعات Huawei FreeBuds 3i ثلاثة ميكروفونات، وهناك ميكروفونان موجهان للخارج وواحد موجه للداخل. الميكروفونات الأولى تلتقط صوتك، والميكروفون الآخر يستقبل صوتك وتمريره إلى داخل أذنيك لتحسين جودة المكالمات. في هذا الصدد، فهي تشبه سماعات +Galaxy Buds من سامسونج.

ومع ذلك، فهي أرخص من سماعات سامسونج، وتضيف تقنية إلغاء الضوضاء إلى قائمة الميزات. ومع ذلك، فهذا يؤثر على عمر البطارية، فأنت تحصل على 3 ساعات ونصف فقط من الإستخدام أثناء الإستماع إلى الموسيقى، وينخفض هذا إلى ساعتين ونصف إذا كنت تجري المكالمات. لحسن الحظ، تضيف العلبة 14.5 ساعة من الإستماع إلى الأغاني أو 10.5 ساعة من وقت المكالمات. وبالنسبة للسماعات، فهي تستغرق حوالي ساعة واحدة لتُشحن بالكامل، في حين تحتاج العلبة إلى 115 دقيقة.

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عمومًا، سماعات Huawei FreeBuds 3i الجديدة من شركة Huawei ستُعرض للبيع أول مرة في المملكة المتحدة إبتداءً من 20 مايو مقابل 90 جنيه إسترليني. وبعد ذلك، نحن نتوقع أن يتم عرض هذه السماعات للبيع في المزيد من البلدان حول العالم.