فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة تُدعى Largan Precision متخصصة في توفير عدسات كاميرات الهواتف الذكية، عن تقريرها المالي لشهر أبريل، بالإضافة إلى توقعاتها للربع القادم. ووفقا للبيانات، فقد بلغ الإنخفاض الشهري في طلبات عدسات كاميرات الهواتف الذكية 14 في المئة، بينما يبلغ سنويًا حوالي 6 في المئة.
التوقعات للفترة من أبريل إلى يونيو من العام 2020 ليست مشرقة على الإطلاق. قامت شركة سامسونج بتخفيض طلباتها بنسبة 30 في المئة، وفعلت شركة Oppo نفس الشيء، في حين لا تزال شركة Xiaomi تلتزم بتقليص الطلبات بنحو 10 إلى 20 في المئة فقط. في الوقت نفسه، كشف المطلعون على القطاع أن شركة Huawei قامت بالفعل بزيادة طلبياتها بنحو 5 إلى 10 في المئة، وهو ما يرجع إلى إستقرار السوق الصيني والذي تتسيده شركة Huawei بفارق كبير على أقرب منافسيها.
وكشفت شركة Largan Precision أن هذا سيؤدي إلى إنخفاض الإيرادات مبكرًا، وبالضبط في شهر مايو، حتى إذا كانت أرقام يناير إلى غاية أبريل تبلغ 600 مليون دولار أمريكي، أو حوالي 20 في المئة أكثر من نفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تقلص طلبياتها لعدسات كاميرات الهواتف الذكية بنسبة 30% للربع الثاني من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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