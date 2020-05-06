شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسالة وهمية تنتشر على واتس آب تزعم إعادة فتح بريطانيا تماما فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باعتبارها واحدة من أكثر منصات المراسلة شعبية فى العالم فليس من الغريب أن يتم استخدام واتس آب بانتظام لنشر الرسائل المضللة، إذ تدعى رسالة مزيفة أخيرة أن بريطانيا ستعلن فتح أبوابها مرة أخرى وإنهاء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا التاجى نهائيا فى أغسطس.

تم تصميم الرسالة الخادعة، التى تم تسليط الضوء عليها لأول مرة من قبل Business Insider، لتشبه النصائح الحكومية الرسمية، وتضع خطة من خمس مراحل من مايو إلى أغسطس، والتى تزعم أن البريطانيين سيتمكنون من "مقابلة ما يصل إلى أربعة أصدقاء من أسر أخرى" اعتبارًا من 18 مايو، بينما سيتم إعادة فتح بعض منافذ البيع بالتجزئة والمرافق الرياضية الخارجية هذا الشهر.

وفى غضون ذلك، تشير الرسالة أيضًا إلى إمكانية إعادة فتح المكتبات فى يونيو، قبل أن تفتح المتاحف وصالات العرض أبوابها فى يوليو.

Advertisements

وأخيرًا تدعى الرسالة الخادعة أن المرحلة الخامسة، بدءًا من 10 أغسطس، ستشهد "رفع معظم القيود". وتقول الرسالة: "ستشهد هذه المرحلة رفع جميع القيود تقريبًا، ومع ذلك، سيستمر تقييد "التجمعات الاجتماعية الكبيرة" مثل حفلات الزفاف الكبيرة بسبب المخاطر". ولا يزال من غير الواضح من يقف وراء الرسائل، التى انتشرت بكثافة خلال هذه الأيام على واتس آب.

وسط جائحة الفيروس التاجى بذل واتس آب جهودًا واعية لمحاولة الحد من انتشار الأخبار المزيفة على منصته، فعلى سبيل المثال، فرضت فى الشهر الماضى حدًا على عدد مرات إعادة توجيه الرسالة.

وأوضح واتس آب: "حتى إذا تمت مشاركة رسالة عدة مرات، فإن هذا لا يجعلها صحيحة، ولا تعيد توجيه رسالة لأن المرسل يحثك على القيام بذلك، وإذا رأيت شيئًا مزيفًا، أخبر الشخص الذى أرسله إليك واطلب منه التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، وإذا كانت المجموعة أو جهة الاتصال ترسل أخبارًا زائفة باستمرار، فأبلغ عنها".