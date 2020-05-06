شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح تطبيق Discover لتصفح الإنترنت مجانا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة فيس بوك تختبر حاليا تطبيقا جديدا يعرف بـ Discover والذى يأتى ضمن مشروع Free Basics الذى يهدف لإتاحة الإنترنت مجاناً للمستخدمين الذين لم يسبق لهم الدخول للشبكة، حيث سيسمح هذا التطبيق للمستخدمين بتصفح أي موقع إلكتروني باستخدام رصيد يومي من البيانات المجانية المحدودة المقدمة من مشغلي شبكات الهاتف المحمول.

وبحسب مدونة tech.fb التابعة لفيس بوك فإن التطبيق قيد الاختبار حالياً في "بيرو" وهي إحدى الدول الـ 55 التي كان مشروع Free Basics يدعمها، فيما يتعاون فيس بوك مع شركات الاتصالات في الدول التي يدعمها المشروع لتوفر لمستخدمي التطبيق باقة بيانات مجانية يومياً تستخدم لتصفح الانترنت عبر التطبيق.

وبحسب التقرير، فلن يحتاج المستخدم إلى حساب فيس بوك لاستخدام التطبيق، كما لن يحتفظ فيس بوك ببيانات تصفحه لتستهدفه بالإعلانات، لكن ينبغي ملاحظة أن التطبيق يتيح الاستخدام الأساسي فقط، وهو ما يعني أنه لن يمكن للمستخدم تصفح المحتوى الذي يستهلك البيانات مثل الفيديوهات، كما تختلف الباقات التي توفرها الشركات مجاناً من بلد لآخر حسب رغبة شركة الاتصالات.

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ويهدف فيس بوك من خلال هذا التطبيق لإبقاء المستخدمين متصلين بالإنترنت حتى في حال لم يتوفر لديهم رصيد كافي من البيانات، مع ملاحظة أنه لن يكون مقيداً بعدد معين من المواقع التي يدعم تصفحها مجاناً، كما كان مشروع Free Basics يفعل.

وقال Yoav Zeevi، مدير المنتج، في تدوينة: "نستكشف عبر (Discover) طرقًا لمساعدة الأشخاص على البقاء على الإنترنت بشكل أكثر اتساقًا، حيث لا يزال العديد من مستخدمي الإنترنت حول العالم غير متصلين بالإنترنت، وينقطعون عن الإنترنت بانتظام لبعض الوقت عندما يستنفدون رصيد بياناتهم".

وأضاف "جرى تصميم (Discover) ليساعد في سد هذه الفجوات وإبقاء الأشخاص على اتصال حتى يتمكنوا من شراء البيانات مرة أخرى"، فيما يقول فيس بوك أنه يهدف في الأسابيع المقبلة إلى توسيع برنامج (Discover) ليشمل تايلاند والفلبين والعراق.