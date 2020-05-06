تكنولوجيا: مقارنة بين Surface Go 2 والأجهزة اللوحية المنافسة ذات التكلفة المنخفضة

شاشة Retina بحجم 10.2 إنش ودقة عرض 2160 في 1620 بيكسل
شاشة بحجم 10.4 إنش ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل شاشة بحجم 10.1 إنش ودقة عرض 1920 في 1200 بيكسل كثافة العرض 220 بيكسل لكل إنش 264 بيكسل لكل إنش TBA 224 بيكسل لكل إنش قياسات الجهاز 9.65 في 6.9 في .33 إنش 9.8 في 6.8 في .29 إنش 9.63 في 6.07 في 0.28 إنش 10.3 في 6.3 في 0.4 إنش الوزن نموذج Wi-Fi بوزن 544 جرام
نموذج Wi-Fi و شبكات بوزن 553 جرامنموذج Wi-Fi بوزن 483 جرام
نموذج Wi-Fi و شبكات بوزن 493 جرام458 جرام 504 جرام قدرة البطارية عمر شحن 10 ساعات نموذج Wi-Fi بعمر شحن 10 ساعات
نموذج Wi-Fi و شبكات بعمر شحن 9 ساعات
منفذ USB-C، وفتحة لقاريء بطاقة microSD
الكاميرة الخلفية مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.4 مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.9 مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل ويدعم تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل الكاميرات الأمامية
مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل يدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل
مستشعر بدقة 1.2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.2 يدعم تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسلمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات F/2.0 مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل يدعم تسجيل فيديو بدقة 720 بيكسل التسجيل والحماية يدعم Windows Hello يضم Touch ID تقنية التعرف على الوجه N/A دعم شبكات LTE نعم في النموذج المميز بسعر 730 دولار نعم بإضافة 130 دولار في نموذج مميز بالإتصال بشبكات WiFi وLTE نعم يتوفر نموذج يحدد سعره شركات الناقل لا يتوفر محول الطاقة يدعم محول بقدرة 24W يدعم محول بقدرة 12W TBA يدعم محول بقدرة 9W الألوان الفضي الرمادي الفاتح ،الفضي،الذهبي الزهري، الأزرق، الرمادي الأسود، الأبيض، الأزرق، والبرتقالي مدخل 3.5 مم للسماعات نعم لا يحتوي نعم نعم لوحة المفاتيح يدعم لوحة مفاتيح في غطاء لوحة مفاتيح Surface Go 2 بسعر 100 دولار يدعم إكسسوارات الطرف الثالث Tab S6 Lite يدعم الإتصال بلوحة مفاتيح عبر البلوتوث يدعم إكسسوارات الطرف الثالث لوحة التتبع نعم يدعم لوحة تتبع في غطاء لوحة مفاتيح Surface Go 2 بسعر 100 دولار يدعم لوحة تتبع من الطرف الثالث Tab S6 Lite يدعم الميكرفون والإتصال بالبلوتوث يدعم إكسسوارات الطرف الثالث دعم قلم Stylus يدعم Surface Pen بسعر 100 دولار أو styluses المتوافقة يدعم Apple Pencil بسعر 99 دولار أو يدعم styluses المتوافقة يدعم S Pen المدمج يدعم ملحقات الطرف الثالث
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