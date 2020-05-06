تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن Surface Dock 2 بعدد 4 من منافذ USB C وسعر 260 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات اليوم عن وحدة Surface Dock 2 الجديدة التي تنطلق بعدد 4 من منافذ USB C، ودعم تقنية الشحن السريع والتي يمكن أن تدعم اثنان من الشاشات بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية وذلك بفضل DisplayPort المميز بمعايير أعلى في الإطارات لكل بت.

يأتي كابل Surface Connector في وحدة Surface Dock 2 بطول أكبر لدعم إقتران الجهاز بسلاسة، كما تأتي الوحدة بأربعة من منافذ USB C، حيث إستبدلت مايكروسوفت اثنان من منافذ Mini DisplayPort في الإصدار السابق بمنافذ USB C.

كما تضم وحدة Surface Dock 2 مدخل Ethernet، مع مدخل للسماعات، وأيضاً اثنان من منافذ USB فئة A، إلى جانب قفل Kensington، بيما يأتي مقبس الطاقة إلى جانب Ethernet، كما يمكن للوحدة أن تدعم إتصال أكثر من جهاز للشحن، مع دعم تقنية الشحن السريع، وتؤكد مايكروسوفت على أن Dock 2 يمكن أن تقدم الدعم الجيد للمستخدمين في نقل البيانات بآداء سريع.

من جانب أخر تدعم وحدة Surface Dock 2 العمل مع أجهزة Surface فقط، والتي يمكن أن تتصل عبر منفذ Surface Connect، كما كشفت عملاق البرمجيات عن سعر Surface Dock 2 الذي يصل إلى 260 دولار تقريباً، والتي ستنطلق لأسواق محددة بدءاً من 26 من مايو.

أيضاً كشفت مايكروسوفت عن USB-C Travel Hub الجديد، الذي ينطلق خلال هذا الشهر للأسواق بسعر 100 دولار تقريباً، حيث يتضمن عدد 5 من من المنافذ، والتي تشمل منفذ USB-C، ومنفذ USB فئة A، وEthernet، ومنفذ VGA، وتتصل بأجهزة Surface عبر منفذ USB C.

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أيضاً كشفت مايكروسوفت عن اثنان من المجموعات من لوحة المفاتيح والفارة، حيث تأتي مجموعة بتصميم يدعم الإتصال بالأسلاك، بينما تدعم المجموعة الثانية الإتصال اللاسلكي.

وتأتي لوحة مفاتيح Microsoft Ergonomic بتصميم منحني يقدم تجربة مريحة للمستخدم، حيث يتيح تثبيت اليد براحة أكثر، كما أنها لوحة مفاتيح كاملة، مع لوحة للأرقام، ومفاتيح بحجم كامل، كما تتضمن صف لمفاتيح مخصصة للوسائط، ومفتاح Office، كما تضم المجموعة فارة ergonomic على أن تتوفر المجموعة بسعر 90 دولار.

كما تضم المجموعة الثانية لوحة مفاتيح وفارة لاسلكية بسعر 60 دولار، وتقدم مايكروسوفت هذا الإصدار بتصميم مميز يأتي بصف من المفاتيح للوسائط، كما تتضمن لوحة للأرقام، أيضاً تأتي الفارة باثنان من الأزرار وعجلة للتمرير، كما تتميز هذه المجموعة بتصميم واضح وبسيط.

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