تكنولوجيا: Honor تعقد مؤتمرها القادم في 20 من مايو للإعلان عن Honor X10 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت علامة Honor التجارية إعلان تشويقي جديد كشفت من خلاله عن موعد الإعلان عن إصدار جديد من هواتف الشركة من فئة 5G بعنوان Honor X10 5G.

رصد الملصق الإعلاني الجديد من Honor اليوم على Weibo، حيث ينطلق هاتف Honor X10 5G في مؤتمر يعقد في 20 من مايو.

ولقد كشفت تسريبات TENAA عن بعض من مواصفات هاتف Honor X10 5G قبل الإعلان الرسمي، حيث يتميز الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.63 إنش وجودة عرض FullHD بلس.

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أيضاً من المقرر أن يضم هاتف Honor X10 مستشعر Sony IMX600y رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل بعدسات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي لهاتف Honor X10 5G، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، مع منفذ USB-C، وتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول مواصفات الهاتف.

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