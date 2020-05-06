تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف رسمياً عن Surface Book 3 بسعر يبدأ من 1599 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق أجهزة Surface Book 3 اليوم بآداء أعلى بنسبة 50%، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، وأيضاً إختيار في كرت شاشة Nvidia، كما ينطلق النموذج الرئيسي من الجهاز بسعر 1599 دولار.

لا تقدم مايكروسوفت الكثير من التغييرات في التصميم الخارجي لجهاز Surface Book 3 عن الإصدارات السابقة، إلا أن الإصدار الجديد ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع اثنان من الإختيارات في حجم الشاشة بين 13.5 إنش أو 15 إنش.

يضم جهاز Surface Book 3 الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع حجم 13.5 إنش في الشاشة، الذي يأتي بسعر يبدأ من 1599 دولار للنموذج المميز برقاقة معالج Core i5.

بينما يأتي جهاز Surface Book 3 بحجم 15 إنش بنموذج يضم رقاقة معالج Core i7 رباعية الأنوية، بسعر 2299 دولار، كما يأتي النموذج الرئيسي من Surface Book 3 بحجم 13.5 إنش بكرت شاشة Iris Plus مدمجة، كما يتوفر نموذج أخر بكرت شاشة GeForce GTX 1650 Max-Q من إنفيديا بسعر 1999 دولار.

أيضاً يأتي جهاز Surface Book 3 بحجم 15 إنش، بكرت شاشة GTX 1660Ti، أو ترقية أعلى في كرت الشاشة Quadro RTX 3000 بسعر 3499 دولار، حيث تستهدف مايكروسوفت بهذا النموذج المحترفين والمصممين، كما يتضمن هذا النموذج بعض الأدوات التي تدعم المحترفين للحصول على أفضل آداء.

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كما ركزت مايكروسوفت في جهاز Surface Book 3 الجديد على آداء الجهاز في الألعاب، حيث تقدم نموذج الجهاز المميز بحجم 15 إنش في الشاشة مع شاحن 127W للحصول على تجربة ألعاب مميزة.

أيضاً يمكن لكرت شاشة GTX 1600Ti في جهاز Surface Book 3 أن تقدم الدعم الجيد لألعاب Xbox Game Pass عند دقة 1080 بيكسل بمعدل تحديث إطارات 60 إطار لكل ثانية، كما يدعم تجربة الألعاب نمط Game Mode في نظام ويندوز 10، الذي سيتيح تعزيز آداء أفضل في الألعاب.

وتقدم مايكروسوفت أعلى نموذج من Surface Book 3 بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، حيث يمكن لهذه السعة أن تقدم الدعم الجيد في تقنية الواقع الإفتراضي.

كما ينطلق Surface Book 3 بآداء أسرع في SSD مع M.2 2280 في النماذج المميزة بسعة تخزين 1 أو 2 تيرابايت، من جانب أخر لا تدعم الأجهزة Thunderbolt 3، كما تتضمن الأجهزة اثنان من منافذ USB-A، مع منفذ USB-C، مع USB 3.0 للطاقة، وفتحة لقارئ ذاكرة UHS-II SD، ومنفذ Surface Connect.

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