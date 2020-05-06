Redmi تستعد لإطلاق هاتف 5G جديد هذا الشهر يضم المعالج MediaTek Dimensity 800

فاطمة أيت طالب - دبي - لمح المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi للتو إلى أن الشركة على وشك إطلاق جهاز مفاجئ هذا الشهر، ولكن أحد المسربين المشهورين في الصين سارع إلى الكشف عن خطط الشركة. ووفقا للمسرب Digital Chat Station على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، فسوف تُعلن Redmi عن الهاتف Redmi 10X والذي من المفترض أن يكون النسخة المخصصة للسوق الصيني من الهاتف Redmi Note 9 الذي أعلنته الشركة مؤخرًا، فضلا عن هاتف آخر لم يتم بعد الكشف عن إسمه الرسمي سيضم المعالج MediaTek Dimensity 800.

بالعودة إلى الوراء، كان هناك تقرير يدعي أن شركة Redmi تخطط لإطلاق أرخص هاتف 5G في السوق، وعلى الرغم من أن المعلومات كانت تتعلق بالهاتف Redmi K30i، فنحن نشك في أننا نتحدث عن نفس الهاتف هنا. ونظرًا إلى أن MediaTek Dimensity 800 يُعتبر واحدًا من أرخص معالجات 5G المتاحة في السوق اليوم، فهذا لا يبدو بعيد المنال. تقول الشائعات أن الهاتف سيُكلف حوالي 225 دولارًا أمريكيًا.

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في كلتا الحالتين، هذا الشهر سيكون مثيرًا بالنسبة لشركة Redmi، لذا كل ما يمكننا فعله هو الجلوس والإنتظار لرؤية عدد الهواتف التي ستصدرها الشركة وأيهم سيأخذ تاج أرخص هاتف 5G في السوق. لأنه وفقا لـ Digital Chat Station، فجميع الهواتف الذكية المذكورة أعلاه جاهزة للإطلاق ولكن كما هو متوقع، قد تقوم الشركة بالإعلان عنها بشكل منفصل للحصول على تغطية إعلامية أفضل.