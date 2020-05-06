Poco تعتزم أيضًا إطلاق Poco M2 Pro، وقد يضم المعالج Snapdragon 720G

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين كنا ننتظر أن يتم الإعلان عن الهاتف Poco F2 Pro، وردتنا معلومات جديدة تفيد أن العلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi تستعد أيضًا للكشف عن هاتف آخر يُدعى Poco M2 Pro. ظهر هذا الإسم لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة Xiaomi في الهند، ولكن تم إزالته منذ ذلك الحين، ولكن ليس قبل أن يلاحظ منتدى XDA Developers ذلك.

بعد مجهود، إتضح أن هذا الهاتف يحمل الإسم الرمزي M2003J6CI ويُطلق عليه إسم Gram. ومن المثير أن الإسم كان يختبئ في مرأى الجميع وهناك دليل على أن شركة Xiaomi تعمل على الهاتف منذ فترة. هناك نظام تشغيل جاهز لـ Gram، وقد ظهر أيضًا في الشفرة المصدرية للهاتف Redmi Note 9 Pro وتم العثور أيضًا على علامة مائية في تطبيق الكاميرا الإفتراضي لـ Gram.

وقد دفع هذا المطورين إلى الإعتقاد بأن Redmi Note 9 Pro و Poco M2 Pro مرتبطان إرتباطًا وثيقًا وقد يشتركان في بعض المواصفات التقنية، مثل المعالج. وبالتالي، هذا يعني أن Poco M2 Pro سيضم بدوره على الأرجح المعالج Snapdragon 720G.