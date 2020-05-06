آبل ستعقد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC2020 عبر الإنترنت، وسيبدأ يوم 22 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، قالت شركة آبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2020 سيُعقد عبر الإنترنت، ولكنها لم تكشف لنا عن التاريخ الذي ستعقد فيه الحدث. الآن، أصبحنا نعلم أن هذا الحدث سيُعقد يوم 22 يونيو.

سيتم إستضافة المؤتمر WWDC 2020 إفتراضيًا بسبب جائحة COVID-19، وللمرة الأولى على الإطلاق سيكون مجانيًا للمطورين. سيتم بث الحدث مباشرة عبر تطبيق Apple Developer والموقع الرسمي لشركة آبل للمطورين. وبالإضافة إلى الإعلان عن تاريخ إنعقاد WWDC 2020، فقد أعلنت شركة آبل كذلك عن تحدي Swift Student Challenge الذي يسمح للطلاب بإظهار حبهم للبرمجة من خلال إنشاء مشهد تفاعلي في Swift Playground حول الموضوع الذين يختارونه.

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المهتمون بتحدي Swift Student Challenge لديهم الوقت إلى غاية 17 مايو لتقديم طلباتهم. سيحصل الفائزون في التحدي على سترة WWDC20 ودبوس خاصين. يمكنك التوجه إلى رابط المصدر أدناه للحصول على المزيد من التفاصيل حول التحدي.