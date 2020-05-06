الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Y8s، ويضم كاميرتين في الواجهة الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقينا في الشهر الماضي بعض المعلومات عن الهاتف Huawei Y8s المزود بالقطع على مستوى الشاشة وكاميرتين في الخلف. اليوم تم الإعلان رسميًا أخيرًا عن الهاتف، وتم إدراجه على الموقع الرسمي لشركة Huawei في الأردن.

تم تزويد الهاتف Huawei Y8s الجديد بمواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

الهاتف Huawei Y8s الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، ويضم أيضا كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Huawei Y8s الجديد يأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1. للآسف، المعلومات المتعلقة بالسعر وموعد الإطلاق غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن.