Uber تعمل على تطوير تقنية من شأنها ضمان إرتداء سائقيها لأقنعة الوجه

فاطمة أيت طالب - دبي - نظرًا لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حاليًا، هناك أشخاص في قطاعات معينة لا شك في أنهم سيضطرون للإلتقاء والتفاعل مع العديد من الغرباء كل يوم. يشمل ذلك سائقي Uber الذين يتواصلون على مدار اليوم مع أشخاص مختلفين مما يضعهم في موقف يزيد من احتمالية إصابتهم بالمرض.

وهذا يعني أيضًا أن هناك فرصة أن ينقلوا بأنفسهم المرض إلى الأشخاص الأخرين إذا كانوا ناقلين بدون أعراض. تطلب شركة Uber أن يرتدي سائقوها أقنعة الوجه، ولكن السؤال هو، كيف يمكنها فرض ذلك عليهم؟ إتضح أنها تستطيع، فقد كشفت لنا شركة Uber الآن أنها تعمل على تكنولوجيا ستضمن إرتداء السائقين الأقنعة أثناء نقل الركاب.

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من غير الواضح كيف تخطط للقيام بذلك بالضبط، ولكن نظرًا لأن Uber لديها بالفعل ميزة التحقق من الوجه من خلال خاصية ” Real Time ID-check “، فربما يمكنها الإستفادة من ذلك لإكتشاف ما إذا كان السائقون يرتدون أقنعة الوجه، وربما أيضًا إعطاء العملاء فرصة للإبلاغ عن السائقين الذين لا يقومون بذلك.

وفي بيان أدلت به لشبكة CNN Business، صرحت شركة Uber بالقول : ” مع إعادة فتح البلدان، تركز Uber على السلامة والمضي بحذر. اليوم، ما زلنا نطلب من الركاب البقاء في منازلهم إذا إستطاعوا، بينما نقوم بشحن مستلزمات السلامة للسائقين الذين يقومون برحلات أساسية. وفي الوقت نفسه، تستعد فرقنا للمرحلة التالية من التعافي، حيث سيكون لدينا جميعًا دور نلعبه “.