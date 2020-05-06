شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب مفاجئ مر بالأرض فى أحد أقرب التحليقات المسجلة على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرّ كويكب بـ"حجم شاحنة" قرب كوكب الأرض فى واحدة من أقرب عمليات التحليق الفضائية المسجلة على الإطلاق، دون كشفه من قبل الأقمار الصناعية التى تفحص السماء لحماية كوكبنا، وتجاوز الكويكب الذى لم يسبق له مثيل، 2020 JJ، كوكبنا على مسافة زهاء 7 آلاف كم (4350 ميل) هذا الأسبوع، ومن الناحية الفلكية، إنه اقتراب دقيق للغاية بالنسبة للأرض، حسب روسيا اليوم.

وفى تطور قد يقلق أولئك المكلفين بحماية الأرض من الأجسام الفضائية، تم اكتشاف الكويكب فقط من خلال مسح Mount Lemmon فى أريزونا، فى الوقت الذى وصل فيه تقريبا إلى أقرب نقطة بالنسبة للأرض.

وتكشف قاعدة بيانات وكالة ناسا للتحليق القريب من قبل الكويكبات وغيرها من "الأجسام القريبة من الأرض"، أن 2020 JJ كان سادس أقرب تحليق سُجّل خلال أكثر من 100 عام من البيانات منذ عام 1900، وكان أقرب من العديد من الأقمار الصناعية التى تدور حول كوكبنا.

وفُسّر اقتراب صخرة الفضاء بحقيقة أنها تقدر بقياس يصل إلى 6 أمتار فى القطر. وقورن ذلك بالكويكب العملاق 1998 OR2، الذى تصدّر عناوين الصحف مع تحليقه فى أواخر الشهر الماضي. ومع ذلك، اقترب الجسم الأصغر بشكل أكبر، حيث مر 1998 OR2 على مسافة زهاء 6.3 مليون كم.

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ولو اصطدم 2020 JJ بالفعل مع الأرض، لكان من المحتمل أن يحترق فى الغلاف الجوى حول كوكبنا. ومع ذلك، فإنه ما يزال مثابة تحذير من مخاطر الكويكبات القريبة من الأرض.