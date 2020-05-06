شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل 118 صفحة إيرانية مضللة مرتبطة بوسائل الإعلام الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع "فيس بوك '' إن هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية استخدمت المئات من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت بشكل سري منذ عام 2011 على الأقل، مستهدفة الناخبين في دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

وفي تقرير شهري عن الحسابات التي تم تعليقها بسبب ما يسمى "السلوك الزائف المنسق"، قال فيس بوك أنه أزال ثماني شبكات في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك شبكة لها روابط مع هيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB).

كما قامت الشركة أيضًا بإزالة شبكة أمريكية من الحسابات المزيفة المرتبطة بـ QAnon، وهي مجموعة تدعي أن الديمقراطيين هم وراء عصابات الجريمة الدولية، وحملة منفصلة مقرها الولايات المتحدة ذات روابط بمواقع الويب المتعصبة البيضاء VDARE وUnz Review.

وجاء في بيان فيس بوك :" أزلنا 118 صفحة و 389 حسابًا على فيس بوك و 27 مجموعة و 6 حسابات انستجرام، حيث نشأ هذا النشاط في إيران وركز على مجموعة واسعة من البلدان على مستوى العالم بما في ذلك الجزائر وبنجلاديش والبوسنة وغانا وليبيا وموريتانيا والمغرب ونيجيريا والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وتنزانيا وتونس والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وزيمبابوي، وربط تحقيقنا هذا النشاط بهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية، حيث وجدنا هذه الشبكة كجزء من تحقيقاتنا الداخلية في السلوك غير الصحيح المنسق المشتبه به، والذي يستند جزئيًا إلى بعض الروابط إلى عمليات الإزالة السابقة"

وقال ناثانيل جليشر، رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيس بوك، أن الشبكتين الأمريكيتين بدأتا مؤخرًا في دفع التضليل المرتبط بفيروس كورونا، مستفيدين من زيادة الاهتمام عبر الإنترنت بالوباء لتعزيز خطاب الكراهية المعاد للسامية والآسيوي المرتبط به، وقال "لقد رأينا الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملات يستغلون بشكل انتهازي الموضوعات المتعلقة بالفيروس التاجي لبناء جمهور ودفع الناس إلى صفحاتهم أو مواقعهم خارج المنصة".

وقال التقرير إن الشبكات دفعت أيضًا المحتوى الذي يركز على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وقال جليشر إن شبكة IRIB الإيرانية لها "روابط كبيرة" بحملات التضليل الإيرانية التي سبق تحديدها، لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تلك العمليات.

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ورفض مسؤولون إيرانيون في السابق مزاعم إدارة حملات تضليل منسقة بأنها "سخيفة"، وقد برزت الجمهورية الإيرانية كواحدة من أكثر اللاعبين ثباتًا في عمليات التأثير عبر الإنترنت، حيث كان على فيسبوك وتويتر وجوجل التعامل مع المجموعات المدعومة من الدولة التي تستخدم منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز أجنداتهم الجيوسياسية ونشر التضليل.

وقد توصل تحقيق أجرته رويترز عام 2018 إلى أن إحدى العمليات التي تتخذ من طهران مقراً لها قد استخدمت أكثر من 70 موقعاً إلكترونياً متنكراً كمنافذ إخبارية محلية لنشر الدعاية الإيرانية سراً في أكثر من 15 دولة، في مرحلة ما خداع وزير الدفاع الباكستاني آنذاك في إصدار تهديد نووي ضد إسرائيل.

ولم يرد المسؤولون الإيرانيون في طهران ولندن على أسئلة حول العملية في ذلك الوقت، وقال جليشر إن الشبكة التي تم تحديدها حديثًا استخدمت أساليب مماثلة، بما في ذلك الانتحال كمواقع إعلامية مستقلة ومنظمات خيرية، لاستهداف دول من الجزائر وبنغلاديش إلى المملكة المتحدة وزيمبابوي.

وقال إن الشبكة استخدمت أكثر من 500 حساب على فيس بوك وموقعها الخاص بمشاركة الصور، انستجرام، لنشر الرسائل التي غالبًا ما تركز على الصراعات المحلية أو انتقاد الإجراءات الأمريكية في المنطقة.

أوضح باحثون في شركة تحليلات منصات التواصل الاجتماعي (Graphika)، الذين استعرضوا الحسابات المرتبطة بهيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية (IRIB) قبل تعليقها بواسطة فيسبوك، أن بعض الأنشطة التي تم تحديدها في وقت مبكر تعود إلى عام 2012 واستهدفت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي.

وبعد عامين، استخدمت حسابات أخرى في الشبكة حفنة من الشخصيات المزيفة والميمات والرسوم المتحركة لدعم محاولة استفتاء اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتحدة، على حد قولهم.

وقال رئيس تحقيقات (Graphika)، بن نيمو، إن هذه المحاولات لم تدم طويلاً، لكنها أظهرت أن إيران كانت تجرب تجارب على التدخل في الانتخابات عبر الإنترنت قبل سنوات من محاولات روسية مزعومة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، ونفت موسكو مرارا هذه الاتهامات.