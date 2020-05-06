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في التفاصيل، أوضحت عملاقة التقنية الأميركية، أوضحت أن مؤتمر WWDC 2020 سيُقام في 22 حزيران/ يونيو المقبل، وكانت قد قالت في شهر آذار/ مارس الماضي: إن المؤتمر الذي يدوم عادةً نحو أسبوع ويحضره بضعة آلاف من المطورين من جميع أنحاء العالم، سيكون “تجربة رقمية جديدة كليا” في شهر حزيران/ يونيو.
وأوضح المسؤول لدى الشركة فيل شيلر، أن الحدث سيُقام عبر الإنترنت لعام 2020 بسبب “الوضع الصحي الحالي”، قائلا: “سيكون WWDC20 هو أكبر ما لدينا حتى الآن، حيث سيجمع مجتمعنا العالمي من المطورين الذي يضم أكثر من 23 مليون مطور بطريقة غير مسبوقة لمدة أسبوع في حزيران/ يونيو للتعرف على مستقبل منصات آبل”.
أهم تركيزات المؤتمر
وأعلنت آبل أيضا عن تحديها الجديد Swift Student Challenge الذي يتيح للطلاب إنشاء وتقديم مشهد تفاعلي يمكن تجربته في 3 دقائق في تطبيق التشفير Swift Playgrounds.
كما يُتوقع أن يتركز الحديث في المؤتمر على منصات آبل الرئيسية، مثل الإصدار 14 من نظام التشغيل iOS الذي كشفت التسريبات أنه سيقدم العديد من الميزات الجديدة، مثل تطبيق جديد للياقة، وواجهة برمجية لقلم آبل الإلكتروني، وميزات جديدة لتطبيق الرسائل iMessage، وتحسين دعم مؤشر الفأرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 23 مليون مطور لآبل يجتمعون عبر الإنترنت بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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