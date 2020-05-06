تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف Y8s بكاميرة سيلفي مزدوجة وبطارية بقدرة 4000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن هاتف Y8s الذي ينطلق بكاميرة سيلفي مزدوجة، مع بطارية بقدرة 4000 mAh، ورقاقة معالج Kirin 710.

يتميز هاتف Y8s بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع نتوء في الجزء العلوي من الشاشة يأتي بكاميرة سيلفي مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم عمق التصوير.

أيضاً يضم هاتف Y8s كاميرة خلفية مزدوجة، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، كما تضم إعدادات الكاميرة فلاش LED.

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ويدعم هاتف Y8s رقاقة معالج Kirin 710، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر MicroSD.

هاتف Y8s يأتي بقدرة بطارية 4000 mAh، كما يدعم الشحن عبر microUSB، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android Pie، مع واجهة EMUI 9.1، كما يأتي بخدمات جوجل.

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