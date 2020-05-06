شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتعاون مع توم كروز لتصوير أول فيلم فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم الأمريكى "توم كروز"مع وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنستين يقول إن الفيلم سيجري على متن محطة الفضاء الدولية.

وبحسب موقع "ميرور" البريطانى، فقد أكد مدير ناسا الخبر، حيث قال في تغريدة له:"ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز بفيلم جديد على متن محطة الفضاء الدولية، ونحن بحاجة لوسائل إعلام شعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط NASA الطموحة حقيقة."

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كما أكد المتحدث باسم وكالة ناسا أن كروز سينطلق إلى الفضاء وسيبقى على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات قائلًا: "سنقول المزيد عن المشروع في الوقت المناسب، وأي شيء آخر سيكون سابق لأوانه".

فيما تم الإشارة إلى التعاون المحتمل بين كروز وناسا لأول مرة من قبل موقع Deadline الذى قال أن كروز وإيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس في المراحل الأولى من العمل مع وكالة ناسا لفيلم مغامرات في الفضاء، وقد رد "ماسك" على تغريدة بريدنستين، حيث قال: "ينبغي أن يكون هناك الكثير من المرح!"

لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم، لكنهم قالو أنه لن يكون ضمن سلسلة "المهمات المستحيلة"