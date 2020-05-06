شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة سلايم تصل للفضاء بين الرواد لإجراء تجربة علمية.. اعرف ايه هي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبة سلايم التي انتشرت في مصر مؤخرا منذ عامين وأثارت المخاوف حول طبيعتها وسلامة لعب الأطفال بها، وهى عبارة عن مادة تتكون من مسحوق غسيل جيلى "السائل" والغراء وألوان صناعية تتشكل بسهولة، وصلت إلى الفضاء، حيث تنقل العديد من الصور للرواد على متن محطة الفضاء الدولية، ظهور سلايم في إحدى التجارب الخاصة بالجاذبية الصغرى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تلقى رواد الفضاء على متن المحطة الدولية مجموعة من العناصر لاختبارها في الجاذبية الصغرى، ولعل الأكثر غرابة هي مجموعة السلايم الأخضر.



السلايم لعب رواد الفضاء بالسلايم وتركوها في الهواء، ولعل ذلك في إطار تجربة، بعنوان "السوائل غير النيوتونية في الجاذبية الصغرى"، التي شرعت في دراسة خصائص السلايم في الجاذبية الصغرى، الذى وصل على متن مركبة شحن SpaceX Dragon في يوليو 2019. أطلقت رواد الفضاء بوكالة الفضاء الأوروبية لوكا وبارميتانو وكريستينا كوتش من وكالة ناسا السلايم حول المحطة لمعرفة كيف ستتغير الخلطة في الجاذبية الصغرى. تجربة السلايم 2 قال بارميتانو خلال المقطع الذي تم تصويره في عام 2019، "اليوم، سنعمل على بعض العلوم المجنونة حقًا مع السلايم في الفضاء"، مضيفا "نريد أن نرى وأن ندرس كيف يتصرف هذا الخليط الغريب في المدار." وأوضح المختبر الوطني ISS US في بيان، أن السائل غير النيوتوني هو مادة تتغير فيها لزوجتها بناءً على مقدار الضغط أو التقليب". Advertisements

تجربة السلايم تضمنت إحدى التجارب رواد الفضاء الذين يلعبون لعبة كرة الطاولة بالسلايم، مع رميها ذهابًا وإيابًا، كما كونوا فقاعات وتم رشها على بعضها البعض. وقالت كريستينا كوتش، رائدة الفضاء المشاركة في التجربة، "تمامًا مثل جميع العلوم الأخرى التي نقوم بها، لا يمكنك تكرار هذه التجارب على الأرض، فأنت بحاجة إلى انعدام الجاذبية لرؤية بعض هذا السلوك."

سلايم فى الفضاء

لعب رواد الفضاء بالسلايم وتركوها في الهواء، ولعل ذلك في إطار تجربة، بعنوان "السوائل غير النيوتونية في الجاذبية الصغرى"، التي شرعت في دراسة خصائص السلايم في الجاذبية الصغرى، الذى وصل على متن مركبة شحن SpaceX Dragon في يوليو 2019.

أطلقت رواد الفضاء بوكالة الفضاء الأوروبية لوكا وبارميتانو وكريستينا كوتش من وكالة ناسا السلايم حول المحطة لمعرفة كيف ستتغير الخلطة في الجاذبية الصغرى.