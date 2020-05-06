شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين عند كتابة تعليق مسيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تويتربنشر تحذيرللمستخدمين الذين قد يكونوا على وشك نشر رد مسيء، ليمنح لهم الفرصة في إعادة التفكير قبل القيام بذلك، إذ يختبرالميزة الجديدة على نظام التشغيل iOS، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي الخاص بها لفحص الردود قبل نشرها ومنح المستخدمين فرصة تغييرها ومراجعتها قبل النشر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للمستخدمين أيضًا تجاهل رسالة التحذير ونشر الرد على أي حال.

كتب فريق دعم تويتر في تغريدة: "عندما تتصاعد الأمور، قد تقول أشياء لا تقصدها ''، مضيفا "للسماح لك بإعادة التفكير في الرد، نحن نجري تجربة محدودة على iOS مع مطالبة تمنحك خيار مراجعة ردك قبل نشره إذا كان يستخدم لغة قد تكون ضارة".

ليس من الواضح كيف سيعرف تويتر الكلام "الضار"، ولكن من المحتمل أن يعتمد على سياسته المُجددة بشأن خطاب الكراهية والمحتوى المقبول.

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وتتشابه هذه الميزة الجديدة مع تلك التي تم نشرها بواسطة منصات أخرى مثل انستجرام، التي تستخدم ذكائها الاصطناعي لتحديد اللغة الضارة، وتمنح المستخدمين فرصة تعديل التسميات التوضيحية والتعليقات قبل النشر.

تعرض هذه الميزة ‘Caption Warning’ على وجه الخصوص للمستخدمين رسالة تفيد بأن المحتوى المكتوب يبدو مشابهة لآخرعلى النظام تم الإبلاغ عنه سابقًا، ثم يمنح المستخدمين خيار تعديله، ومعرفة المزيد عن سبب الإبلاغ عنه أو مشاركته على أي حال.