رمال وأتربة تضرب بعض المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس ، 14 رمضان 2020، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع نشاط شبورة مائية صباحية.

وشهدت البلاد الثلاثاء، هبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، على السواحل الشمالية الغربية ، والسواحل الشرقية ووسط سيناء،مع شبورة مائية صباحية، فيما يسود طقسا مائلا للحرارة نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، والرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الخميس:

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القاهرة والوجه البحري 28 للعظمى و14 للصغرى

السواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 31 للعظمى و18 للصغرى

شمال الصعيد 32 للعظمى و18 للصغرى

جنوب الصعيد 34 للعظمى 20 للصغرى.