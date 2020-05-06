هواوي تعلن عن FreeBuds 3i مع ميزة إلغاء الضوضاء

أعلنت شركة هواوي عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (FreeBuds 3i)، التي تتنافس مع (Apple AirPods Pro) من حيث التصميم والميزات، لكن سعرها أقل بكثير من سعر سماعة الأذن اللاسلكية الرائدة من آبل، بحيث يبلغ سعرها 112 دولارًا أمريكيًا مقابل 250 دولارًا أمريكيًا لسماعة آبل.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت في أواخر العام الماضي خلال معرض (IFA) التجاري في برلين عن (FreeBuds 3)، وهي سماعة أذن لاسلكية حقيقية تتميز بميزة إلغاء الضوضاء والشحن اللاسلكي والتوصيل العظمي للصوت و 4 ساعات من تشغيل الموسيقى (حتى 20 ساعة مع الحافظة).

وزودت هواوي سماعة (FreeBuds 3) بمعالج (HiSilicon Kirin A1)، الذي مكن اتصال البلوتوث 5.1 بالوضع المزدوج​​، مما أتاح لسماعة الأذن تقديم صوت ستريو بوقت استجابة يصل إلى 190 ميلي ثانية.

ومن المفترض أن تطرح هواوي سماعتها اللاسلكية (FreeBuds 3i) للبيع في 20 مايو في المملكة المتحدة، على أن يجري إطلاقها في الأسواق الأوروبية الأخرى في الأسابيع المقبلة.

وتتميز (FreeBuds 3i) الجديدة بتصميم يشابه تصميم (FreeBuds Lite) التي تم إطلاقها جنبًا إلى جنب مع سلسلة (Huawei P30) في شهر مارس من العام الماضي، وتوفر سماعة الأذن الجديدة ميزة إلغاء الضوضاء وتتميز بمحركات ديناميكية بقياس 10 ميليمتر للحصول على صوت عالي الجودة.

كما تتميز السماعة بميكروفونين متجهين للخارج لالتقاط الصوت بين الضوضاء البيئية وميكروفون واحد داخلي يستقبل الصوت داخل الأذن لتحسين جودة المكالمة.

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وتدعم (FreeBuds 3i) إيماءات النقر (نقرة طويلة لتشغيل ميزة إلغاء الضوضاء ونقرة مزدوجة لتبديل الموسيقى أو الرد على المكالمات وإنهاءها) ويمكنها إيقاف التشغيل تلقائيًا عند إخراج السماعة من الأذن واستئناف التشغيل عند إعادة إدخالها في الأذن، لكنها لا تقدم إمكانية التحكم بمستوى الصوت.

ومن حيث عمر البطارية، فإن السماعة تتميز بتشغيل الموسيقى لمدة 3.5 ساعات، قابلة للتمديد حتى 14.5 ساعة مع حافظة الشحن، التي لا تدعم الشحن اللاسلكي بعكس (FreeBuds 3) الأكثر تميزًا، كما أن سماعات الأذن الجديدة أكبر وأثقل نسبيًا، ولديها محركات ديناميكية أصغر، ولا تتضمن معالج (Kirin A1).