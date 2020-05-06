تكنولوجيا: الفيس بوك بدأت العمل على تطوير إصدار جديد بحجم أصغر من نظارة Quest VR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة الفيس بوك قد بدأت العمل بالفعل على تطوير إصدار جديد من نظرة الواقغ الإفتراضي Quest VR، على أن يتميز الإصدار الجديد بحجم أصغر ووزن أخف من الإصدار الأصلي، كما تأتي بمعدل تحديث أسرع أيضاً.

كشف تقرير بلومبرغ الأه=خير عن خطط الفيس بوك لإطلاق إصدار جديد من نظارات الواقع الإفتراضي خلال الفترة القادمة، حيث كانت الشركة قد بدأت بالفعل في العمل على إصدار جديد يحاكي Quest لكن بتصميم أصغر، والذي تأخثر إطلاقه كنتيجة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا.

أدى إنتشار فيروس كورونا إلى تأخير عملية تطوير وتصنيع الإصدار الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي، مما أدى أيضاً إلى تأخير موعد إطلاق هذا الإصدار.

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ولقد إنطلقت نظارة الواقع الإفتراضي Quest بسعر 399 دولار، حيث جاءت بتصميم أقرب إلى نظارة Oculus للواقع الإفتراضي، لكن دون الحاجة إلى الإعدادات المطلوبة من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، أو ملحقات إضافية للحصول على تقنية الواقع الإفتراضي.

إلا أنه مع التصميم المستقل لنظارة Quest للواقع الإفتراضي، لم تأتي النظارة بآداء يحاكي الإصدارات الأخرى من نظارات الواقع الإفتراضي التقليدية.

من جانب أخر أشار تقرير بلومبرغ إلى أن الفيس بوك لم تحدد التصميم النهائي لنظارة الواقع الإفتراضي القادمة حتى الآن، إلا أن الشركة تضع أهداف رئيسية الآن لتطوير إصدارها الجديد بوزن أخف وحجم أصغر، ولقد أشارت التسريبات إلى أن النماذج الأولية للشركة تأتي بوزن أخف من 10 إلى 15% من الإصدار الرئيسي.

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